Кількість загиблих від удару по Харкову 23 січня зросла до 11-ти
П'ятниця, 26 січня 2024, 09:23
У ніч на 26 січня в лікарні померла жінка, поранена під час ракетної атаки на Харків, здійсненої Росією під ранок 23 січня. Кількість загиблих від того удару зросла до 11 осіб.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно прокуратура: "Незважаючи на зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка.
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Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 11 людей".
Передісторія:
- 23 січня о 04:00 російська армія завдала ракетного удару по Київському району Харкова, а о 7-й ранку повторно атакувала ракетами Київський та Салтівський райони міста. Загалом того дня росіяни тричі били по Харкову.
- Раніше кількість загиблих сягнула 10 людей. 25 січня в місті було днем жалоби.
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