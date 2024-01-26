Количество погибших от удара по Харькову 23 января возросло до 11-ти

В ночь на 26 января в больнице умерла женщина, раненная во время ракетной атаки на Харьков, осуществленной Россией под утро 23 января. Количество погибших от того удара возросло до 11 человек.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице умерла 61-летняя женщина.

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По состоянию на сейчас количество погибших в результате вражеского ракетного удара по Харькову возросло до 11 человек".

Предыстория:

23 января в 04:00 российская армия нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова, а в 7 утра повторно атаковала ракетами Киевский и Салтовский районы города. Всего в тот день россияне трижды били по Харькову.

Ранее количество погибших достигло 10 человек. 25 января в городе было днем траура.