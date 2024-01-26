Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія з початку великої війни втратила щонайменше 3 тисячі офіцерів – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 26 січня 2024, 11:03
Росія з початку великої війни втратила щонайменше 3 тисячі офіцерів – ЗМІ
Ілюстративне фото з ТАСС

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила щонайменше 3 079 офіцерів, всього вдалося встановити особи та підтвердити загибель 43 014 російських військових (без урахування бойовиків Донеччини та Луганщини).

Джерело: розслідування BBC та "Медіазони"

Дослівно: "Загалом від початку (повномасштабного - ред.) вторгнення підтверджено загибель 3 079 офіцерів. 800 з них були у званні від майора і вище.

Реклама:

При цьому найсильніше на боєздатність підрозділів впливає втрата молодших офіцерів. На сьогодні відомо про загибель 2 278 військових у званні від лейтенанта до капітана".

Деталі: Журналісти разом з волонтерами встановили особи і змогли підтвердити загибель щонайменше 43 014 російських військових. В статистику включені лише ті смерті, які вдалося підтвердити. В ній також не враховані бойовики Луганської та Донецької областей.

Дослівно: "Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано в Росії. Такого висновку ми дійшли, систематично вивчаючи обстановку на кладовищах у 70 російських населених пунктах.

ВІДЕО ДНЯ

Отже, за найбільш обережною оцінкою, до кінця вересня Росія могла втратити 86 тисяч осіб загиблими".

 
 

Що передувало: 

Теми: Росіявійнавтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія пропонує скасувати мита на 2024 рік для товарів з України, але встановити запобіжники

фотоДо Києва приїхала Вікторія Нуланд

За Князєва внесли 18 мільйонів застави – джерело

ЗМІ: Орбан непублічно визнавав, що Угорщина не зможе перешкодить Україні вступити в ЄС

Законопроєкт про мобілізацію: на ухилянтів чекатиме блокування рахунків та заборона керувати авто

Україні бракує боєприпасів, зволікання з підтримкою дасться взнаки навесні – Bloomberg

Усі новини...
Росія
Міноборони Франції відповіло РФ про нібито загибель "найманців": скоординована дезінформація
Україна звернулася до МКЧХ, щоб з’ясувати, чи попереджала РФ про перевезення полонених у Іл-76
В МЗС Німеччини стурбовані масштабною російською дезінформацією у Twitter (X) - ЗМІ
Останні новини
13:39
мапаЛютий прийде з дощем і снігом
13:27
Єврокомісія пропонує скасувати мита на 2024 рік для товарів з України, але встановити запобіжники
13:19
Завдані Росією збитки довкіллю України сягнули 2,2 трильйони гривень – Шмигаль
13:15
Законопроєкт про мобілізацію: на держслужбу тепер братимуть лише з військовою підготовкою
13:13
У національному офісі інновацій пояснили, як бюджет РФ заробив на переглядах російського YouTube українцями
13:11
Патрулі ТЦК Львівщини носитимуть бодікамери для фіксації конфліктів
13:09
Довічний термін отримав експоліцейський з Харківщини, який працював на ФСБ
13:06
У Львові лікарі боролися рік, щоб зберегти підлітку ногу після ДТП
13:06
Через російську агресію загинули майже 10 тисяч цивільних, 7 тисяч зникли – Нацполіція  
13:01
Між Китаєм та Євросоюзом назріває торговельна війна
Усі новини...
Реклама: