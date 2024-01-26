Росія з початку великої війни втратила щонайменше 3 тисячі офіцерів – ЗМІ

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила щонайменше 3 079 офіцерів, всього вдалося встановити особи та підтвердити загибель 43 014 російських військових (без урахування бойовиків Донеччини та Луганщини).

Джерело: розслідування BBC та "Медіазони"

Дослівно: "Загалом від початку (повномасштабного - ред.) вторгнення підтверджено загибель 3 079 офіцерів. 800 з них були у званні від майора і вище.

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При цьому найсильніше на боєздатність підрозділів впливає втрата молодших офіцерів. На сьогодні відомо про загибель 2 278 військових у званні від лейтенанта до капітана".

Деталі: Журналісти разом з волонтерами встановили особи і змогли підтвердити загибель щонайменше 43 014 російських військових. В статистику включені лише ті смерті, які вдалося підтвердити. В ній також не враховані бойовики Луганської та Донецької областей.

Дослівно: "Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано в Росії. Такого висновку ми дійшли, систематично вивчаючи обстановку на кладовищах у 70 російських населених пунктах.

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Отже, за найбільш обережною оцінкою, до кінця вересня Росія могла втратити 86 тисяч осіб загиблими".

Що передувало: