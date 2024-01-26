Росія з початку великої війни втратила щонайменше 3 тисячі офіцерів – ЗМІ
Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила щонайменше 3 079 офіцерів, всього вдалося встановити особи та підтвердити загибель 43 014 російських військових (без урахування бойовиків Донеччини та Луганщини).
Джерело: розслідування BBC та "Медіазони"
Дослівно: "Загалом від початку (повномасштабного - ред.) вторгнення підтверджено загибель 3 079 офіцерів. 800 з них були у званні від майора і вище.
При цьому найсильніше на боєздатність підрозділів впливає втрата молодших офіцерів. На сьогодні відомо про загибель 2 278 військових у званні від лейтенанта до капітана".
Деталі: Журналісти разом з волонтерами встановили особи і змогли підтвердити загибель щонайменше 43 014 російських військових. В статистику включені лише ті смерті, які вдалося підтвердити. В ній також не враховані бойовики Луганської та Донецької областей.
Дослівно: "Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано в Росії. Такого висновку ми дійшли, систематично вивчаючи обстановку на кладовищах у 70 російських населених пунктах.
Отже, за найбільш обережною оцінкою, до кінця вересня Росія могла втратити 86 тисяч осіб загиблими".
Що передувало:
- У вересні 2023 року була підтверджена загибель щонайменше 33 236 російських військових.