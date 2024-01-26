Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия с начала большой войны потеряла не менее 3 тысяч офицеров – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 26 января 2024, 11:03
Россия с начала большой войны потеряла не менее 3 тысяч офицеров – СМИ
Иллюстративное фото из ТАСС

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла не менее 3 079 офицеров, всего удалось установить личности и подтвердить гибель 43 014 российских военных (без учета боевиков Донецкой и Луганской областей).

Источник: расследование BBC и "Медиазоны"

Дословно: "Всего с начала (полномасштабного - ред.) вторжения подтверждена гибель 3 079 офицеров. 800 из них были в звании от майора и выше.

Реклама:

При этом сильнее всего на боеспособность подразделений влияет потеря младших офицеров. На сегодня известно о гибели 2 278 военных в звании от лейтенанта до капитана".

Детали: Журналисты вместе с волонтерами установили личности и смогли подтвердить гибель не менее 43 014 российских военных. В статистику включены только те смерти, которые удалось подтвердить. В ней также не учтены боевики Луганской и Донецкой областей.

Дословно: "Мы предполагаем, что наш список может содержать как минимум вдвое меньше имен погибших, чем на самом деле похоронены в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 российских населенных пунктах.

ВИДЕО ДНЯ

Итак, по самой осторожной оценке, к концу сентября Россия могла потерять 86 тысяч человек погибшими".

 
 

Что предшествовало: 

Темы: Росcиявойнапотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

Росcия
Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация
Украина обратилась в МККК, чтобы выяснить, предупреждала ли РФ о перевозке пленных в Ил-76
В МИД Германии обеспокоены масштабной российской дезинформацией в Twitter (X) – СМИ
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: