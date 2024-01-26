Россия с начала большой войны потеряла не менее 3 тысяч офицеров – СМИ

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла не менее 3 079 офицеров, всего удалось установить личности и подтвердить гибель 43 014 российских военных (без учета боевиков Донецкой и Луганской областей).

Источник: расследование BBC и "Медиазоны"

Дословно: "Всего с начала (полномасштабного - ред.) вторжения подтверждена гибель 3 079 офицеров. 800 из них были в звании от майора и выше.

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При этом сильнее всего на боеспособность подразделений влияет потеря младших офицеров. На сегодня известно о гибели 2 278 военных в звании от лейтенанта до капитана".

Детали: Журналисты вместе с волонтерами установили личности и смогли подтвердить гибель не менее 43 014 российских военных. В статистику включены только те смерти, которые удалось подтвердить. В ней также не учтены боевики Луганской и Донецкой областей.

Дословно: "Мы предполагаем, что наш список может содержать как минимум вдвое меньше имен погибших, чем на самом деле похоронены в России. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 российских населенных пунктах.

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Итак, по самой осторожной оценке, к концу сентября Россия могла потерять 86 тысяч человек погибшими".

Что предшествовало: