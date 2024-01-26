Британська розвідка пов’язала вирок Стрєлкову з підсиленням авторитаризму в РФ

Розвідка Великої Британії проаналізувала вирок в Росії колишньому офіцеру ФСБ, лідеру терористів "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до 4 років колонії загального режиму.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 26 січня, повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Вирок Гіркіну є частиною більш широких репресій проти тих, хто критикує Кремль і війну в Україні, що відображає більш авторитарний характер життя в путінській Росії".

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Деталі: У відомство нагадали, що Стрєлкова заарештували у липні 2023 року – після заколоту ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина.

У розвідці додали, що Гіркін критикував керівництво РФ та хід розв’язаної агресивної війни проти України.

Британські аналітики додають, що після заколоту Пригожина Кремль став більш чутливим до критики ведення ним війни з боку жорстких націоналістів, "оскільки вони є однією з небагатьох можливих альтернатив путінському керівництву".

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Довідково: Ігор Гіркін (Стрєлков) — один із найвідоміших російських терористів. У 2022 році суд у Нідерландах заочно засудив Гіркіна до довічного ув'язнення, визнавши його винним у справі про збиття літака рейсу MH17 у Донецькій області України у липні 2014 року.

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