Британская разведка связала приговор Стрелкову с усилением авторитаризма в РФ
Разведка Великобритании проанализировала приговор в России бывшему офицеру ФСБ, лидеру террористов "ДНР" Игорю Стрелкову (Гиркину) к 4 годам колонии общего режима.
Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне за 26 января, сообщает "Европейская правда"
Дословно: "Приговор Гиркину является частью более широких репрессий против тех, кто критикует Кремль и войну в Украине, что отражает более авторитарный характер жизни в путинской России".
Детали: В ведомство напомнили, что Стрелкова арестовали в июле 2023 года - после мятежа главаря группы Вагнера Евгения Пригожина.
В разведке добавили, что Гиркин критиковал руководство РФ и ход развязанной агрессивной войны против Украины.
Британские аналитики добавляют, что после мятежа Пригожина Кремль стал более чувствительным к критике ведения им войны со стороны жестких националистов, "поскольку они являются одной из немногих возможных альтернатив путинскому руководству".
Справка: Игорь Гиркин (Стрелков) – один из самых известных российских террористов. В 2022 году суд в Нидерландах заочно приговорил Гиркина к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о сбивании самолета рейса MH17 в Донецкой области Украины в июле 2014 года.
Что предшествовало:
- В предыдущем обзоре британская разведка проанализировала причины проблем с отоплением в городах РФ.
- Перед этим разведка Великобритании рассказала о новых мерах, которые рассматривают в РФ, против тех, кто активно критикует российскую захватническую войну против Украины.