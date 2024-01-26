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Глава МЗС Данії приїхав в Україну і серед ночі спускався в укриття

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 26 січня 2024, 13:56
Глава МЗС Данії приїхав в Україну і серед ночі спускався в укриття
Ларс Люкке Расмуссен. Фото: Getty Images

В Україні перебуває з візитом міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Джерело: "Європейська правда", Расмуссен у своєму Instagram

Пряма мова: "Сьогодні я четвертий раз в Україні у ролі глави МЗС Данії. Відпочити не дуже вдалося, тому що серед ночі була повітряна тривога і нам довелось спуститися в укриття у готелі".

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Деталі: Міністр додав, що у них було комфортне укриття, але у багатьох українців, які постійно живуть серед повітряних тривог, таких умов немає. 

У якому місті ночував Расмуссен, невідомо. Повітряні сили протягом ночі попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння на частині території України.

Інших офіційних повідомлень про його візит поки немає. 

ВІДЕО ДНЯ

25 січня Расмуссен був з візитом у Кишиневі, де взяв участь у відкритті посольства Данії

Тим часом у Києві в четвер перебував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. 

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Допис, поширений Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke)

Теми: ДаніяКиївповітряна тривога
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