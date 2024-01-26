Глава МЗС Данії приїхав в Україну і серед ночі спускався в укриття

В Україні перебуває з візитом міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Джерело: "Європейська правда", Расмуссен у своєму Instagram

Пряма мова: "Сьогодні я четвертий раз в Україні у ролі глави МЗС Данії. Відпочити не дуже вдалося, тому що серед ночі була повітряна тривога і нам довелось спуститися в укриття у готелі".

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Деталі: Міністр додав, що у них було комфортне укриття, але у багатьох українців, які постійно живуть серед повітряних тривог, таких умов немає.

У якому місті ночував Расмуссен, невідомо. Повітряні сили протягом ночі попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння на частині території України.

Інших офіційних повідомлень про його візит поки немає.

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25 січня Расмуссен був з візитом у Кишиневі, де взяв участь у відкритті посольства Данії.

Тим часом у Києві в четвер перебував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.