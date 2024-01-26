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Глава МИД Дании приехал в Украину и среди ночи спускался в укрытие

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 26 января 2024, 13:56
Глава МИД Дании приехал в Украину и среди ночи спускался в укрытие
арс Люкке Расмуссен. Фото: Getty Images

В Украине находится с визитом министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

Источник: "Европейская правда", Расмуссен в своем Instagram

Прямая речь: "Сегодня я четвертый раз в Украине в роли главы МИД Дании. Отдохнуть не очень удалось, потому что среди ночи была воздушная тревога и нам пришлось спуститься в укрытие в отеле".

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Детали: Министр добавил, что у них было комфортное укрытие, но у многих украинцев, которые постоянно живут среди воздушных тревог, таких условий нет.

В каком городе ночевал Расмуссен, неизвестно. Воздушные силы в течение ночи предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения на части территории Украины.

Других официальных сообщений о его визите пока нет.

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25 января Расмуссен был с визитом в Кишиневе, где принял участие в открытии посольства Дании.

Тем временем в Киеве в четверг находился министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Допис, поширений Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke)

Темы: ДанияКиеввоздушная тревога
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