Глава МИД Дании приехал в Украину и среди ночи спускался в укрытие
В Украине находится с визитом министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.
Источник: "Европейская правда", Расмуссен в своем Instagram
Прямая речь: "Сегодня я четвертый раз в Украине в роли главы МИД Дании. Отдохнуть не очень удалось, потому что среди ночи была воздушная тревога и нам пришлось спуститься в укрытие в отеле".
Детали: Министр добавил, что у них было комфортное укрытие, но у многих украинцев, которые постоянно живут среди воздушных тревог, таких условий нет.
В каком городе ночевал Расмуссен, неизвестно. Воздушные силы в течение ночи предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения на части территории Украины.
Других официальных сообщений о его визите пока нет.
25 января Расмуссен был с визитом в Кишиневе, где принял участие в открытии посольства Дании.
Тем временем в Киеве в четверг находился министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
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