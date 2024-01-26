Пушкінська у Харкові стала вулицею Григорія Сковороди

У Харкові на сесії міської ради депутати ухвалили зміну назв 65 вулиць, провулків, в'їздів і проїздів міста, вулиця Пушкінська тепер носитиме ім’я Григорія Сковороди.

Джерело: речник міської ради Юрій Сидоренко у коментарі "Суспільному"; міський голова Харкова Ігор Терехов, якого цитує Харківська міська рада

Пряма мова Терехова: "На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію".

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Деталі: Загалом рішенням позачергової сесії Харківської міської ради 26 січня в місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з росією та її союзниками.

Терехов назвав перейменування Пушкінської знаковим для міста.

Також за рішенням міськради вулицю Короленка перейменували на Миколаївську, вулицю Омську – на Бахмутську, вулицю Хабарова – на Хладопромівську, вулицю Псковську – на Трускавецьку, а майдан Першого Травня – на майдан Іподрому.

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Колишня вулиця Волзька називатиметься вулицею Пирятинською, Дагестанська – Синевирською, провулок Пермський – провулком Луцьким, вулиця Пожарського – вулицею Комунальників, Смоленська – Мукачівською, а провулок Ніколаєва – провулком Олешківським.

Вулиця Ромена Роллана тепер носитиме ім’я Леся Курбаса, провулок Адиґейський – Олега Гуцола, вулиця Бородинівська – Юрія Пояркова, провулок Балашовський – Івана Лєщєнкова, вулиця Кокчетавська – Сотника Костюченка, вулиця Уральська – Івана Щоголєва, а провулок Чкалова – Сергія Пархоменка.

Серед нових назв є імена загиблих Героїв України, які повʼязані з Харківщиною, історичні постаті, згадки про інші населені пункти чи регіони України.

Передісторія:

24 січня після цілої низки обстрілів Харкова росіянами харківський мер Ігор Терехов запропонував перейменувати вулицю Пушкінської на честь філософа й письменника Григорія Сковороди.

Ввечері 24 січня міська рада оголосила про початок громадських обговорень щодо перейменування 65 топонімів. Пропозиції на електронну, звичайну пошту або телефоном приймали до 26 січня включно.

Пушкінська вулиця у Харкові з’явилась у травні 1899 року. Тоді колишню Німецьку перейменували на честь 100-річчя від дня народження російського письменника Олександра Пушкіна.

1904 року там відкрили погруддя Олександра Пушкіна, яке демонтували після початку повномасштабної війни Росії поти України у 2022 році.

Знати більше: Як у Харкові перейменувати Пушкінську вулицю?