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Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

Елена РощинаПятница, 26 января 2024, 15:21
Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды
Последствия обстрела Харькова 23 января, фото Харьковской областной прокуратуры

В Харькове на сессии городского совета депутаты приняли изменение названий 65 улиц, переулков, въездов и проездов города, улица Пушкинская теперь будет носить имя Григория Сковороды.

Источник: спикер городского совета Юрий Сидоренко в комментарии "Суспільному"; городской глава Харькова Игорь Терехов, которого цитирует Харьковский городской совет 

Прямая речь Терехова: "На бывшей улице Пушкинской были прилеты, имеем там колоссальные разрушения, пострадали люди. Теперь она будет носить имя Григория Сковороды. Я благодарен, что депутатский корпус поддержал мое предложение".

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Детали: В целом решением внеочередной сессии Харьковского городского совета 26 января в городе переименовали 65 топонимов, названия которых были связаны с Россией и ее союзниками.

Терехов назвал переименование Пушкинской знаковым для города.

Также по решению горсовета улицу Короленко переименовали в Николаевскую, улицу Омскую – в Бахмутскую, улицу Хабарова – в Хладопромовскую, улицу Псковскую – в Трускавецкую, а площадь Первого Мая – в площадь Ипподрома.

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Бывшая улица Волжская будет называться улицей Пирятинской, Дагестанская – Синевирской, переулок Пермский – переулком Луцким, улица Пожарского – улицей Коммунальщиков, Смоленская – Мукачевской, а переулок Николаева – переулком Олешковским.

Улица Ромена Роллана теперь будет носить имя Леся Курбаса, переулок Адыгейский – Олега Гуцола, улица Бородиновская – Юрия Пояркова, переулок Балашовский – Ивана Лещенкова, улица Кокчетавская – Сотника Костюченко, улица Уральская – Ивана Щоголева, а переулок Чкалова – Сергея Пархоменко.

Среди новых названий есть имена погибших Героев Украины, которые связаны с Харьковской областью, исторические фигуры, упоминания о других населенных пунктах или регионах Украины.

Предыстория: 

  • 24 января после целого ряда обстрелов Харькова россиянами харьковский мэр Игорь Терехов предложил переименовать улицу Пушкинскую, которая тоже пострадала, в честь философа и писателя Григория Сковороды.
  • Вечером 24 января городской совет объявил о начале общественных обсуждений по переименованию 65 топонимов. Предложения на электронную, обычную почту или по телефону принимались до 26 января включительно.
  • Пушкинская улица в Харькове появилась в мае 1899 года. Тогда бывшую Немецкую переименовали в честь 100-летия со дня рождения российского писателя Александра Пушкина.
  • В 1904 году там открыли бюст Александра Пушкина, который демонтировали после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

Знать больше: Как в Харькове переименовать Пушкинскую улицу?

Темы: Харьковдерусификация
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