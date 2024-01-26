Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна запрошує Сі Цзіньпіна на "саміт миру" в Швейцарії – заступник глави ОП

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 26 січня 2024, 15:27
Україна запрошує Сі Цзіньпіна на саміт миру в Швейцарії – заступник глави ОП
СІ ЦЗІНЬПІНЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Україна запрошує лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у глобальному "саміту миру" у Швейцарії.

Джерело: Reuters із посиланням на коментар заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви

Пряма мова: "Ми однозначно запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні лідера Китайської Народної Республіки.

Реклама:

…Участь Китаю буде для нас дуже важливою. Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важливою є участь у такому саміті".

Довідково: Китай утримується від критики Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, але також заявляє, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, і пропонує допомогу в посередництві для вирішення конфлікту.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Швейцарія погодилась організувати саміт на прохання України, про що обидві держави оголосили в понеділок, 15 січня, під час візиту Володимира Зеленського до Берна.
  • Обидві країни вже почали роботу над зустріччю, але низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не були узгоджені. 
  • Зеленський натякнув, що Росію на глобальний "саміт миру" запрошувати не будуть. Водночас президентка Швейцарії заявила, що хотіла б присутності Росії на саміті.

Що передувало: 

Теми: КитайШвейцаріяСі Цзіньпінміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Китай
Компанія Hyundai продала завод у Росії
Reuters: Китай попросив Іран стримати напади хуситів
"Схеми" з’ясували, що китайські камери в Україні передають інформацію на сервери виробника
Останні новини
09:59
У полоні досі понад 900 оборонців Маріуполя – командир "Азова"
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
Усі новини...
Реклама: