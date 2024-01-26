Україна запрошує Сі Цзіньпіна на "саміт миру" в Швейцарії – заступник глави ОП
Україна запрошує лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у глобальному "саміту миру" у Швейцарії.
Джерело: Reuters із посиланням на коментар заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви
Пряма мова: "Ми однозначно запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні лідера Китайської Народної Республіки.
…Участь Китаю буде для нас дуже важливою. Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важливою є участь у такому саміті".
Довідково: Китай утримується від критики Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, але також заявляє, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, і пропонує допомогу в посередництві для вирішення конфлікту.
Передісторія:
- Швейцарія погодилась організувати саміт на прохання України, про що обидві держави оголосили в понеділок, 15 січня, під час візиту Володимира Зеленського до Берна.
- Обидві країни вже почали роботу над зустріччю, але низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не були узгоджені.
- Зеленський натякнув, що Росію на глобальний "саміт миру" запрошувати не будуть. Водночас президентка Швейцарії заявила, що хотіла б присутності Росії на саміті.
Що передувало:
- 14 січня у швейцарському Давосі відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо української "формули миру". Китай не був представлений на зустрічі – попри те, що був запрошений.