Україна запрошує Сі Цзіньпіна на "саміт миру" в Швейцарії – заступник глави ОП

Україна запрошує лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у глобальному "саміту миру" у Швейцарії.

Джерело: Reuters із посиланням на коментар заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви

Пряма мова: "Ми однозначно запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні лідера Китайської Народної Республіки.

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…Участь Китаю буде для нас дуже важливою. Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важливою є участь у такому саміті".

Довідково: Китай утримується від критики Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, але також заявляє, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, і пропонує допомогу в посередництві для вирішення конфлікту.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Швейцарія погодилась організувати саміт на прохання України, про що обидві держави оголосили в понеділок, 15 січня, під час візиту Володимира Зеленського до Берна.

Обидві країни вже почали роботу над зустріччю, але низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не були узгоджені.

Зеленський натякнув, що Росію на глобальний "саміт миру" запрошувати не будуть. Водночас президентка Швейцарії заявила, що хотіла б присутності Росії на саміті.

Що передувало: