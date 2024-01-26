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Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Татьяна ЛозовенкоПятница, 26 января 2024, 15:27
Украина приглашает Си Цзиньпина на саммит мира в Швейцарии – заместитель главы ОП
СИ ЦЗИНЬПИНЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Украина приглашает лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в глобальном "саммите мира" в Швейцарии.

Источник: Reuters со ссылкой на комментарий заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы

Прямая речь: "Мы однозначно приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне, на уровне лидера Китайской Народной Республики.

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...Участие Китая будет для нас очень важным. Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите".

Справочно: Китай воздерживается от критики России за полномасштабное вторжение в Украину, но также заявляет, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, и предлагает помощь в посредничестве для решения конфликта.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Швейцария согласилась организовать саммит по просьбе Украины, о чем оба государства объявили в понедельник, 15 января, во время визита Владимира Зеленского в Берн.
  • Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы. 
  • Зеленский намекнул, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут. В то же время президент Швейцарии заявила, что хотела бы присутствия России на саммите.

Что предшествовало: 

  • 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности относительно украинской "формулы мира". Китай не был представлен на встрече - несмотря на то, что был приглашен.

Темы: КитайШвейцарияСи Цзиньпинмеждународные отношения
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