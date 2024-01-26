Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Украина приглашает лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в глобальном "саммите мира" в Швейцарии.

Источник: Reuters со ссылкой на комментарий заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы

Прямая речь: "Мы однозначно приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне, на уровне лидера Китайской Народной Республики.

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...Участие Китая будет для нас очень важным. Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите".

Справочно: Китай воздерживается от критики России за полномасштабное вторжение в Украину, но также заявляет, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, и предлагает помощь в посредничестве для решения конфликта.

Предыстория:

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Швейцария согласилась организовать саммит по просьбе Украины, о чем оба государства объявили в понедельник, 15 января, во время визита Владимира Зеленского в Берн.

Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы.

Зеленский намекнул, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут. В то же время президент Швейцарии заявила, что хотела бы присутствия России на саммите.

Что предшествовало: