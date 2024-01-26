Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП
Украина приглашает лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в глобальном "саммите мира" в Швейцарии.
Источник: Reuters со ссылкой на комментарий заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы
Прямая речь: "Мы однозначно приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне, на уровне лидера Китайской Народной Республики.
...Участие Китая будет для нас очень важным. Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите".
Справочно: Китай воздерживается от критики России за полномасштабное вторжение в Украину, но также заявляет, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, и предлагает помощь в посредничестве для решения конфликта.
Предыстория:
- Швейцария согласилась организовать саммит по просьбе Украины, о чем оба государства объявили в понедельник, 15 января, во время визита Владимира Зеленского в Берн.
- Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы.
- Зеленский намекнул, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут. В то же время президент Швейцарии заявила, что хотела бы присутствия России на саммите.
Что предшествовало:
- 14 января в швейцарском Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности относительно украинской "формулы мира". Китай не был представлен на встрече - несмотря на то, что был приглашен.