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Росіяни другий день поспіль активно атакують на Таврійському напрямку

Роман ПетренкоСубота, 27 січня 2024, 14:23
Росіяни другий день поспіль активно атакують на Таврійському напрямку
фото: 148 ОАБ

Окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій на Таврійському напрямку.

Джерело: командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "Окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій на Таврійському напрямку – другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно

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26 січня окупанти завдали 2 ракетних удари, із С-300, по Мирнограду і Новогродівці, та загалом здійснили 714 артобстрілів".

Деталі: За даними Тарнавського, росіяни втратили на напрямку майже 400 людей та понад 20 одиниць техніки, не враховуючи БПЛА – їх за минулу добу нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.

Теми: Збройні силивійна
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