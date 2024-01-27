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Россияне второй день подряд активно атакуют на Таврическом направлении

Роман ПетренкоСуббота, 27 января 2024, 14:23
Россияне второй день подряд активно атакуют на Таврическом направлении
фото: 148 ОАБ

Оккупанты значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий на Таврическом направлении.

Источник: командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "Оккупанты значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий на Таврическом направлении - вторые сутки подряд враг проводит по 50 боевых столкновений ежедневно

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26 января оккупанты нанесли 2 ракетных удара, с С-300, по Мирнограду и Новогродовке, и в целом совершили 714 артобстрелов".

Детали: По данным Тарнавского, россияне потеряли на направлении почти 400 человек и более 20 единиц техники, не считая БПЛА - их за минувшие сутки нейтрализовано или уничтожено 230 БПЛА различных типов.

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Темы: Вооруженные силывойна
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