Россияне второй день подряд активно атакуют на Таврическом направлении
Суббота, 27 января 2024, 14:23
Оккупанты значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий на Таврическом направлении.
Источник: командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram
Прямая речь Тарнавского: "Оккупанты значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий на Таврическом направлении - вторые сутки подряд враг проводит по 50 боевых столкновений ежедневно
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26 января оккупанты нанесли 2 ракетных удара, с С-300, по Мирнограду и Новогродовке, и в целом совершили 714 артобстрелов".
Детали: По данным Тарнавского, россияне потеряли на направлении почти 400 человек и более 20 единиц техники, не считая БПЛА - их за минувшие сутки нейтрализовано или уничтожено 230 БПЛА различных типов.
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