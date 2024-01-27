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На Донеччині з-під завалів будинку дістали тіла 5 людей, троє з яких – сім'я

Катерина ТищенкоСубота, 27 січня 2024, 20:32
На Донеччині з-під завалів будинку дістали тіла 5 людей, троє з яких – сім'я
зруйнований будинок у селищі Нью-Йорк, фото з Facebook Філашкіна

У селищі Нью-Йорк на Донеччині з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 15 січня будинку дістали рештки тіл п’яти людей, троє з яких – члени однієї сім'ї.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Facebook, Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Завершено розбір завалів у Нью-Йорку – з-під уламків будинку витягнули тіла 5 людей.

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Нагадаю, 15 січня росіяни скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку – тоді троє людей зазнали поранень, а п'ятеро лишилися під завалами.

Пошукова операція тривала майже два тижні – рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих".

 

Деталі: Пізніше Донецька обласна прокуратура уточнила, що загиблими виявились родина: 85 та 86-річні батько та матір і їхній син 54 років, а також двоє сусідів 69 й 73 років.

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Що передувало: 15 січня Філашкін повідомляв, що російська армія скинула на селище Нью-Йорк на Донеччині 2 авіабомби та вдарила ракетою по 3-поверховому житловому будинку. Тоді зазначалося, що троє людей поранені, ще п’ятеро перебували під завалами.

Теми: Донецька областьвійна
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