Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой области из-под завалов дома достали тела 5 человек, трое из которых – семья

Катерина ТищенкоСуббота, 27 января 2024, 20:32
В Донецкой области из-под завалов дома достали тела 5 человек, трое из которых – семья
разрушенный дом в поселке Нью-Йорк, фото из Facebook Филашкина

В поселке Нью-Йорк в Донецкой области из-под завалов разрушенного в результате обстрела 15 января дома достали останки тел пяти человек, трое из которых – члены одной семьи.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Facebook, Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Завершен разбор завалов в Нью-Йорке – из-под обломков дома вытащили тела 5 человек.

Реклама:

Напомню, 15 января россияне сбросили две управляемые авиабомбы на трехэтажку в Нью-Йорке – тогда три человека получили ранения, а пятеро остались под завалами.

Поисковая операция длилась почти две недели – спасатели нашли останки тел всех пятерых погибших".

 

Детали: Позже Донецкая областная прокуратура уточнила, что погибшими оказались семья: 85 и 86-летние отец и мать и их сын 54 лет, а также двое соседей 69 и 73 лет.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 15 января Филашкин сообщал, что российская армия сбросила на поселок Нью-Йорк в Донецкой области 2 авиабомбы и ударила ракетой по 3-этажному жилому дому. Тогда отмечалось, что три человека ранены, еще пятеро находились под завалами.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

Кулеба считает достижимой целью вернуть контроль над небом в 2024 году
Умерла девочка, которая была в коме после обстрела Харьковщины
WP: Россия все более уверена в возможности "подорвать Запад", а поддержка Путина растет
Венгрия заявила, что "не получила доказательств" поставок Северной Кореей оружия России
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: