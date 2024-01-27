В Донецкой области из-под завалов дома достали тела 5 человек, трое из которых – семья

В поселке Нью-Йорк в Донецкой области из-под завалов разрушенного в результате обстрела 15 января дома достали останки тел пяти человек, трое из которых – члены одной семьи.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Facebook, Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Завершен разбор завалов в Нью-Йорке – из-под обломков дома вытащили тела 5 человек.

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Напомню, 15 января россияне сбросили две управляемые авиабомбы на трехэтажку в Нью-Йорке – тогда три человека получили ранения, а пятеро остались под завалами.

Поисковая операция длилась почти две недели – спасатели нашли останки тел всех пятерых погибших".

Детали: Позже Донецкая областная прокуратура уточнила, что погибшими оказались семья: 85 и 86-летние отец и мать и их сын 54 лет, а также двое соседей 69 и 73 лет.

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Что предшествовало: 15 января Филашкин сообщал, что российская армия сбросила на поселок Нью-Йорк в Донецкой области 2 авиабомбы и ударила ракетой по 3-этажному жилому дому. Тогда отмечалось, что три человека ранены, еще пятеро находились под завалами.