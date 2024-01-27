Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині

Катерина ТищенкоСубота, 27 січня 2024, 23:44
Росіяни влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині
пожежа на промисловому об'єкті в Кременчуцькому районі, фото з Telegram Філіпа Проніна

Російські війська у суботу ввечері завдали ракетного удару по промисловому об’єкту в Кременчуцькому районі Полтавщини.

Джерело: керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram

Дослівно: "Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО.

Реклама:

Є влучання в промисловий об’єкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.

Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби".

Оновлено: Пізніше Пронін додав, що, за попередніми даними, промисловий об’єкт у Кременчуцькому районі росіяни атакували двома балістичними ракетами, триває ліквідація наслідків пожежі. Пронін опублікував також фото пожежі.

ВІДЕО ДНЯ

Інформація про жертв та постраждалих відсутня.

Що передувало: На більшій частині території України, в тому числі у Києві, у суботу ввечері було оголошено повітряну тривогу через пуски балістичних ракет.

Повітряні сили повідомляли про ракети зі сходу на Полтаву і Кременчук. Вибухи було чутно у Кременчуцькому та Полтавському районах.

Теми: Полтавська областьракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Полтавська область
На Полтавщині працювала ППО, є падіння БпЛА
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
У багатоповерхівці Кременчука вибухнула граната, чоловіка забрали у лікарню
Останні новини
09:59
У полоні досі понад 900 оборонців Маріуполя – командир "Азова"
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
Усі новини...
Реклама: