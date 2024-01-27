Росіяни влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині
Російські війська у суботу ввечері завдали ракетного удару по промисловому об’єкту в Кременчуцькому районі Полтавщини.
Джерело: керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram
Дослівно: "Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО.
Є влучання в промисловий об’єкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.
Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби".
Оновлено: Пізніше Пронін додав, що, за попередніми даними, промисловий об’єкт у Кременчуцькому районі росіяни атакували двома балістичними ракетами, триває ліквідація наслідків пожежі. Пронін опублікував також фото пожежі.
Інформація про жертв та постраждалих відсутня.
Що передувало: На більшій частині території України, в тому числі у Києві, у суботу ввечері було оголошено повітряну тривогу через пуски балістичних ракет.
Повітряні сили повідомляли про ракети зі сходу на Полтаву і Кременчук. Вибухи було чутно у Кременчуцькому та Полтавському районах.