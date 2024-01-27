Россияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
Российские войска в субботу вечером нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кременчугском районе Полтавщины.
Источник: руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram
Дословно: "Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО.
Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло пожар.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы".
Обновлено: Позже Пронин добавил, что, по предварительным данным, промышленный объект в Кременчугском районе россияне атаковали двумя баллистическими ракетами, продолжается ликвидация последствий пожара. Пронин опубликовал также фото пожара.
Жертв и пострадавших нет.
Что предшествовало: На большей части территории Украины, в том числе в Киеве, в субботу вечером была объявлена воздушная тревога из-за пусков баллистических ракет.
Воздушные силы сообщали о ракетах с востока на Полтаву и Кременчуг. Взрывы были слышны в Кременчугском и Полтавском районах.