Россияне атаковали промышленный объект на Полтавщине

пожар на промышленном объекте в Кременчугском районе, фото из Telegram Филиппа Пронина

Российские войска в субботу вечером нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кременчугском районе Полтавщины.

Источник: руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Дословно: "Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО.

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Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло пожар.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы".

Обновлено: Позже Пронин добавил, что, по предварительным данным, промышленный объект в Кременчугском районе россияне атаковали двумя баллистическими ракетами, продолжается ликвидация последствий пожара. Пронин опубликовал также фото пожара.

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Жертв и пострадавших нет.

Что предшествовало: На большей части территории Украины, в том числе в Киеве, в субботу вечером была объявлена воздушная тревога из-за пусков баллистических ракет.

Воздушные силы сообщали о ракетах с востока на Полтаву и Кременчуг. Взрывы были слышны в Кременчугском и Полтавском районах.