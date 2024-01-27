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"Шахеди" атакували об’єкт інфраструктури в Запоріжжі

Катерина ТищенкоСубота, 27 січня 2024, 21:28
Шахеди атакували об’єкт інфраструктури в Запоріжжі
наслідки влучання безпілотника в Запоріжжі, фото з Telegram Юрія Малашка

Російські ударні безпілотники у суботу ввечері атакували Запоріжжя, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram

Дослівно: "Ворожі БПЛА атакували обласний центр. Працювали підрозділи Сил оборони.

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Попередньо – внаслідок атаки є збиті ворожі БПЛА.

Ураження зазнав один з об'єктів інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС".

Що передувало: Російські війська у суботу ввечері запустили ударні безпілотники з півдня.

ВІДЕО ДНЯ

О 19:17 Повітряні сили повідомили про ворожий безпілотник в районі міста Запоріжжя.

Станом на 21:28 в області зберігається повітряна тривога.

Теми: Запоріжжябезпілотникивійна
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