"Шахеди" атакували об’єкт інфраструктури в Запоріжжі
Субота, 27 січня 2024, 21:28
Російські ударні безпілотники у суботу ввечері атакували Запоріжжя, пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Джерело: начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram
Дослівно: "Ворожі БПЛА атакували обласний центр. Працювали підрозділи Сил оборони.
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Попередньо – внаслідок атаки є збиті ворожі БПЛА.
Ураження зазнав один з об'єктів інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС".
Що передувало: Російські війська у суботу ввечері запустили ударні безпілотники з півдня.
ВІДЕО ДНЯ
О 19:17 Повітряні сили повідомили про ворожий безпілотник в районі міста Запоріжжя.
Станом на 21:28 в області зберігається повітряна тривога.