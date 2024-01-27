"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры в Запорожье

последствия попадания беспилотника в Запорожье, фото из Telegram Юрия Малашко

Российские ударные беспилотники в субботу вечером атаковали Запорожье, поврежден объект инфраструктуры.

Источник: начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Дословно: "Вражеские БПЛА атаковали областной центр. Работали подразделения Сил обороны.

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Предварительно – в результате атаки есть сбитые вражеские БПЛА.

Поражение получил один из объектов инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС".

Что предшествовало: Российские войска в субботу вечером запустили ударные беспилотники с юга.

ВИДЕО ДНЯ

В 19:17 Воздушные силы сообщили о вражеском беспилотнике в районе города Запорожье.

По состоянию на 21:28 в области сохраняется воздушная тревога.