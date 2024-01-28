Лукашенко покликав Путіна в Антарктиду

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував диктатору РФ Володимиру Путіну вирушити в Антарктиду, той відповів згодою.

Джерело: "Пул первого", "Дзеркало"

Деталі: Диктатори по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.

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Лукашенко так вразився, що запропонував Путіну вирушити в Антарктиду, на що той відповів "Так, добре".

Пряма мова Лукашенка: "Може, коли-небудь махнемо? Цікаво!".

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