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Лукашенко покликав Путіна в Антарктиду

Роман ПетренкоНеділя, 28 січня 2024, 15:30
Лукашенко покликав Путіна в Антарктиду
скриншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував диктатору РФ Володимиру Путіну вирушити в Антарктиду, той відповів згодою.

Джерело: "Пул первого", "Дзеркало"

Деталі: Диктатори по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.

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Лукашенко так вразився, що запропонував Путіну вирушити в Антарктиду, на що той відповів "Так, добре".

Пряма мова Лукашенка: "Може, коли-небудь махнемо? Цікаво!".

Нагадаємо:

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  • 17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.
  • У Росії відповідили, що на території РФ в МКС "немає повноважень".

Теми: ЛукашенкоПутінРосія
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