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Лукашенко позвал Путина в Антарктиду

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 января 2024, 15:30
Лукашенко позвал Путина в Антарктиду
скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил диктатору РФ Владимиру Путину отправиться в Антарктиду, тот ответил согласием.

Источник: "Пул первого", "Зеркало"

Детали: Диктаторы по видеосвязи наблюдали, как в Антарктиде российские полярники станции "Восток" вводили в эксплуатацию новый зимовочный комплекс.

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Лукашенко так впечатлился, что предложил Путину отправиться в Антарктиду, на что тот ответил "Да, хорошо".

Прямая речь Лукашенко: "Может, когда-нибудь махнем? Интересно!".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина. Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.
  • В России ответили, что на территории РФ у МКС "нет полномочий".

Темы: ЛукашенкоПутинРосcия
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