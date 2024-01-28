Лукашенко позвал Путина в Антарктиду

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил диктатору РФ Владимиру Путину отправиться в Антарктиду, тот ответил согласием.

Источник: "Пул первого", "Зеркало"

Детали: Диктаторы по видеосвязи наблюдали, как в Антарктиде российские полярники станции "Восток" вводили в эксплуатацию новый зимовочный комплекс.

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Лукашенко так впечатлился, что предложил Путину отправиться в Антарктиду, на что тот ответил "Да, хорошо".

Прямая речь Лукашенко: "Может, когда-нибудь махнем? Интересно!".

Напомним:

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