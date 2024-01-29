Зеленський: Ми у дуже складному моменті, але Росію можна зупинити
Президент Володимир Зеленський не став говорити, чи може війна в Україні закінчитися в 2024 році, але він переконаний, що Росію можна зупинити, не допустивши знищення України й Третьої світової війни.
Джерело: Володимир Зеленський в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, яке цитує пресслужба президента
Деталі: Журналістка запитала, чи щось дає президенту України надію на те, що війна закінчиться цього року. Зеленський відповів, що треба вірити.
Пряма мова: "Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується.
Я вважаю, що ми знаходимося в дуже складному моменті.
І геополітично, і фінансово все ж таки можна зупинити Росію з цією війною. Не допустити зруйнування України. Не допустити знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни".
Цьому передувало:
- У листопаді 2023 року "The Wall Street Journal" писав, що для України цей рік буде важким роком в обороні і її позиція на полі бою може погіршитися взимку, але й Росія навряд чи здобуде великі перемоги попри всі переваги. Києву радили поліпшити мобілізацію і підготовку військ, відмовитися від наступу і зміцнити свої лінії оборони.
- CNN у січні 2024 року оприлюднив думку джерел у міжнародних розвідках та військових чиновників щодо того, що бойові дії в Україні триватимуть ще щонайменше 2 роки, що у 2024 році не буде значних перемог на полі бою й сторони відновлюватимуть сили, а в 2025 році Україна може ще раз піти у контрнаступ.
- Журнал Time оприлюднив список: "Топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік", в яких на третьому місці "розділена Україна".