Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Ми у дуже складному моменті, але Росію можна зупинити

Олена РощінаПонеділок, 29 січня 2024, 08:55
Зеленський: Ми у дуже складному моменті, але Росію можна зупинити
Володимир Зеленсьикй дає інтервʼю телеканалу ARD, скриншот

Президент Володимир Зеленський не став говорити, чи може війна в Україні закінчитися в 2024 році, але він переконаний, що Росію можна зупинити, не допустивши знищення України й Третьої світової війни. 

Джерело: Володимир Зеленський в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, яке цитує пресслужба президента

Деталі: Журналістка запитала, чи щось дає президенту України надію на те, що війна закінчиться цього року. Зеленський відповів, що треба вірити. 

Реклама:

Пряма мова: "Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується.

Я вважаю, що ми знаходимося в дуже складному моменті.

І геополітично, і фінансово все ж таки можна зупинити Росію з цією війною. Не допустити зруйнування України. Не допустити знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни".

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 

  • У листопаді 2023 року "The Wall Street Journal" писав, що для України цей рік буде важким роком в обороні і її позиція на полі бою може погіршитися взимку, але й Росія навряд чи здобуде великі перемоги попри всі переваги. Києву радили поліпшити мобілізацію і підготовку військ, відмовитися від наступу і зміцнити свої лінії оборони. 
  • CNN у січні 2024 року оприлюднив думку джерел у міжнародних розвідках та військових чиновників щодо того, що бойові дії в Україні триватимуть ще щонайменше 2 роки, що у 2024 році не буде значних перемог на полі бою й сторони відновлюватимуть сили, а в 2025 році Україна може ще раз піти у контрнаступ.
  • Журнал Time оприлюднив список: "Топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік", в яких на третьому місці "розділена Україна".

Теми: ЗеленськийвійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Зеленський
Зеленський чекає справедливої мобілізації і щоб повістки не роздавали на вулицях
Зеленський про Трампа: Якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години, то я буду щасливий
Зеленський хотів би, щоб європейська соцдопомога для біженців приходила в бюджет України
Останні новини
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
20:12
У короля Британії виявили рак
20:05
Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвестгарантії для України: допоможуть залучити пів мільярда євро
Усі новини...
Реклама: