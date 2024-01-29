Зеленский: Мы в очень сложном моменте, но Россию можно остановить
Президент Владимир Зеленский не стал говорить, может ли война в Украине закончиться в 2024 году, но он убежден, что Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и Третьей мировой войны.
Источник: Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, которое цитирует пресс-служба президента
Детали: Журналистка спросила, дает ли что-то президенту Украины надежду на то, что война закончится в этом году. Зеленский ответил, что надо верить.
Прямая речь: "Надо верить в себя, верить в народ, в Украину, верить в партнеров и верить в мир. Потому что любая война заканчивается.
Я считаю, что мы находимся в очень сложном моменте.
И геополитически, и финансово все же можно остановить Россию с этой войной. Не допустить разрушения Украины. Не допустить уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить третьей мировой войны".
Этому предшествовало:
- В ноябре 2023 года "The Wall Street Journal" писал, что для Украины этот год будет тяжелым годом в обороне и ее позиция на поле боя может ухудшиться зимой, но и Россия вряд ли одержит большие победы, несмотря на все преимущества. Киеву советовали улучшить мобилизацию и подготовку войск, отказаться от наступления и укрепить свои линии обороны.
- CNN в январе 2024 года обнародовал мнение источников в международных разведках и военных чиновников о том, что боевые действия в Украине продлятся еще минимум 2 года, что в 2024 году не будет значительных побед на поле боя и стороны будут восстанавливать силы, а в 2025 году Украина может еще раз пойти в контрнаступление.
- Журнал Time обнародовал список: "Топ-10 глобальных рисков на 2024 год", в которых на третьем месте "разделенная Украина".