Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Мы в очень сложном моменте, но Россию можно остановить

Елена РощинаПонедельник, 29 января 2024, 08:55
Зеленский: Мы в очень сложном моменте, но Россию можно остановить
Владимир Зеленский дает интервью телеканалу ARD, скриншот

Президент Владимир Зеленский не стал говорить, может ли война в Украине закончиться в 2024 году, но он убежден, что Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и Третьей мировой войны. 

Источник: Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, которое цитирует пресс-служба президента

Детали: Журналистка спросила, дает ли что-то президенту Украины надежду на то, что война закончится в этом году. Зеленский ответил, что надо верить. 

Реклама:

Прямая речь: "Надо верить в себя, верить в народ, в Украину, верить в партнеров и верить в мир. Потому что любая война заканчивается.

Я считаю, что мы находимся в очень сложном моменте. 

И геополитически, и финансово все же можно остановить Россию с этой войной. Не допустить разрушения Украины. Не допустить уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить третьей мировой войны".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: 

  • В ноябре 2023 года "The Wall Street Journal" писал, что для Украины этот год будет тяжелым годом в обороне и ее позиция на поле боя может ухудшиться зимой, но и Россия вряд ли одержит большие победы, несмотря на все преимущества. Киеву советовали улучшить мобилизацию и подготовку войск, отказаться от наступления и укрепить свои линии обороны. 
  • CNN в январе 2024 года обнародовал мнение источников в международных разведках и военных чиновников о том, что боевые действия в Украине продлятся еще минимум 2 года, что в 2024 году не будет значительных побед на поле боя и стороны будут восстанавливать силы, а в 2025 году Украина может еще раз пойти в контрнаступление.
  • Журнал Time обнародовал список: "Топ-10 глобальных рисков на 2024 год", в которых на третьем месте "разделенная Украина".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Депутаты Орбана не пришли на заседание парламента о вступлении Швеции в НАТО

Все новости...

Читайте УП В Google News

Зеленский
Зеленский ждет справедливой мобилизации и чтобы повестки не раздавали на улицах
Зеленский о Трампе: Если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа, то я буду счастлив
Зеленский хотел бы, чтобы европейская соцпомощь для беженцев приходила в бюджет Украины
Последние новости
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
20:31
Неврологические повреждения вызывают не вирусы, а иммунный ответ – ученые
Все новости...
Реклама: