Зеленский: Мы в очень сложном моменте, но Россию можно остановить

Президент Владимир Зеленский не стал говорить, может ли война в Украине закончиться в 2024 году, но он убежден, что Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и Третьей мировой войны.

Источник: Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, которое цитирует пресс-служба президента

Детали: Журналистка спросила, дает ли что-то президенту Украины надежду на то, что война закончится в этом году. Зеленский ответил, что надо верить.

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Прямая речь: "Надо верить в себя, верить в народ, в Украину, верить в партнеров и верить в мир. Потому что любая война заканчивается.

Я считаю, что мы находимся в очень сложном моменте.

И геополитически, и финансово все же можно остановить Россию с этой войной. Не допустить разрушения Украины. Не допустить уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить третьей мировой войны".

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