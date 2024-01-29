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В України майже мільйонна армія, а в Авдіївці паркани з трупів росіян – Зеленський

Олена РощінаПонеділок, 29 січня 2024, 12:39
В України майже мільйонна армія, а в Авдіївці паркани з трупів росіян – Зеленський
Володимир Зеленський дає інтервʼю німецькому телеканалу ARD, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна має 880 тисяч людей в армії, – це більше за цифру в 617 тисяч росіян, яку озвучив Володимир Путін як контингент Росії на війні проти України.

Джерело: Володимир Зеленський в інтервʼю німецькому телеканалу ARD

Пряма мова Зеленського: "Ми вдячні тим, хто повернувся будувати Україну, а не тільки воювати. В Україні дуже багато людей працюють…

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У нас 880 тисяч (бійців), у нас мільйонна армія, а при цьому у нас 30 мільйонів громадян працюють, а може й більше – сказати точно не можу, тому що ми не знаємо: 6,5 чи 7,5 мільйонів людей виїхали від початку". 

Деталі: Президент наголосив, що в Україні велика армія, але усі, хто є в країні, захищають Європу і світ на своїх робочих місцях.

На думку Зеленського, українці, які виїхали за кордон, мали б платити податки і в Україні, а чоловіки, які виїхали з країни незаконно, мали б повернутися.

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Пряма мова: "Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом, які мобілізаційного віку, були в Україні. І питання не в тому, знову таки підтверджую, що вони всі повинні бути на фронті, – у нас велика армія, – питання в справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки

Є люди, які поїхали і не повернулися. Вони не повернулися на свою роботу. Це їхнє право. Але якщо вони громадяни України, вони б мали сплачувати податки – бажано в Україну. Тому що ці гроші ми потім віддаємо нашим військовим, нашим солдатам, які нас захищають. І захищають не тільки Україну".

Деталі: Зеленський вважає, що влади інших держав не повинні повертати тих, хто виїхав з України незаконно, але повинен працювати закон. 

Президент України також погодився, що Володимир Путін веде війну на виснаження. На його думку, РФ не рахує свої втрати.

Пряма мова: "Перший рік війни Росія зовсім не користувалася, мені здається, математикою й просто викидала своїх людей. Але вони до них відносяться як до м’яса. І я не впевнений, що це виснаження для них. Їм все одно: 1, 2, 3 мільйони – скільки загине. 

І зараз у нас є, наприклад, Авдіївка. Ви просто навіть не уявляєте: це паркани з їхніх людей, просто лежать люди на полі бою один на одному – це вже паркани трупів, вони їх навіть не забирають".

Цьому передувало: Президент Росії Володимир Путін 26 січня завявив, що угруповання російських військ в Україні налічує 617 тисяч осіб. Перевірити цю інформацію неможливо. 

В Україні заявляли про намір мобілізувати й готовність підготувати до служби ще 500 тисяч людей. Хоча цією цифрою мобілізація може не обмежитися.

Кабінет міністрів готує новий закон про мобілізацію, в Верховна Рада – про новий підхід до бронювання військовозобов’язаних, який включатиме щомісячний платіж за відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Теми: арміяЗеленськийАвдіївкаРосія
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