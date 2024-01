Зеленський заявив, що чоловіки мали б повернутися в Україну, хоча б аби платити податки

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українські чоловіки мобілізаційного віку мали б самі повернутися до України з-за кордону, аби підтримувати економіку своєї держави та захищати її.

Джерело: Володимир Зеленський під час спільної з премʼєр-міністеркою Естонії Каєю Каллас заяви для ЗМІ

Деталі: Зеленського спитали, чи повинна, на його думку, Естонія передати Україні українців призовного віку для мобілізації.

Реклама:

Зеленський зазначив, що на початку вторгнення Росії з України виїжджали люди різних статі і віку, бо ніхто не знав, що буде далі, громадяни рятувалися, а сусіди України відкривали кордони.

Але потім ситуація змінилася, тож хоча б чоловіки мали б повернутися, слідує зі слів президента.

Пряма мова Зеленського: "Ми відстояли 50% із захопленої території на початку війни, ми відбили ворога. І два роки б’ються наші хлопці. І у цей час є люди, які поза правилами, поза законом перетинали кордон. І це питання до цих людей, до цих чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і вони повинні бути в Україні.

Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон. Але є звичайне людське правило, я сьогодні про це говорив прем’єр-міністру (Естонії): один військовий, якого оплачує держава Україна, нам ніхто з цим не допомагає, – на одного військового йде 6-8 платників податків.

Якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте – де б ви не працювали! – якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом – то є питання. Ось і все.

Якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти: або ми допомагаємо Україні, або ні; або ми – громадяни, які на фронті, або ми – громадяни, які працюють і сплачують податки. Бо не буде грошей на військового. А не буде грошей на військового – не буде військового, не буде кому захищати Україну. Отакі правила життя".

Welcome, dear friend @ZelenskyyUA in #Estonia.



Stay tuned for our joint press conference: https://t.co/GzRTpEE3TY pic.twitter.com/2H19tiNo0X