10-річне стримування: Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на пів року
Понеділок, 29 січня 2024, 14:26
Рада Європейського Союзу продовжила на наступні пів року всі економічні санкції проти Росії, запроваджені за агресію проти України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на комюніке Ради ЄС
Деталі: Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року.
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Йдеться про всі економічні санкції, запроваджених ЄС проти Росії, починаючи з перших обмежень у липні 2014 року.
У комюніке наголосили, що ЄС вважає за потрібне зберігати усі санкції доти, доки Росія продовжує застосовувати силу і порушувати міжнародне право.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Останній, 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії схвалили у грудні 2023 року, він стосується російських діамантів.
- До другої річниці початку повномасштабної війни Євросоюз готує наступний пакет санкцій. За інформацією ЗМІ, обмеження будуть стосуватися російського алюмінію.