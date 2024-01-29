10-річне стримування: Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на пів року

Рада ЄС на засіданні в Брюсселі, фото newsroom.consilium.europa.eu

Рада Європейського Союзу продовжила на наступні пів року всі економічні санкції проти Росії, запроваджені за агресію проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на комюніке Ради ЄС

Деталі: Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року.

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Йдеться про всі економічні санкції, запроваджених ЄС проти Росії, починаючи з перших обмежень у липні 2014 року.

У комюніке наголосили, що ЄС вважає за потрібне зберігати усі санкції доти, доки Росія продовжує застосовувати силу і порушувати міжнародне право.

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