10-летнее сдерживание: Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода
Понедельник, 29 января 2024, 14:26
Совет Европейского Союза продлил на следующие полгода все экономические санкции против России, введенные за агрессию против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на коммюнике Совета ЕС
Детали: Санкции продлили на следующие шесть месяцев – до 31 июля 2024 года.
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Речь идет обо всех экономических санкциях, введенных ЕС против России, начиная с первых ограничений в июле 2014 года.
В коммюнике отметили, что ЕС считает нужным сохранять все санкции до тех пор, пока Россия продолжает применять силу и нарушать международное право.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Последний, 12-й пакет санкций ЕС против России одобрили в декабре 2023 года, он касается российских бриллиантов.
- Ко второй годовщине начала полномасштабной войны Евросоюз готовит следующий пакет санкций. По информации СМИ, ограничения будут касаться российского алюминия.