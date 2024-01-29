10-летнее сдерживание: Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Совет ЕС на заседании в Брюсселе, фото newsroom.consilium.europa.eu

Совет Европейского Союза продлил на следующие полгода все экономические санкции против России, введенные за агрессию против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на коммюнике Совета ЕС

Детали: Санкции продлили на следующие шесть месяцев – до 31 июля 2024 года.

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Речь идет обо всех экономических санкциях, введенных ЕС против России, начиная с первых ограничений в июле 2014 года.

В коммюнике отметили, что ЕС считает нужным сохранять все санкции до тех пор, пока Россия продолжает применять силу и нарушать международное право.

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