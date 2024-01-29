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Угорщина хоче, щоб її меншині в Україні повернули низку втрачених прав – Сійярто

Олександр ШумілінПонеділок, 29 січня 2024, 17:56
Угорщина хоче, щоб її меншині в Україні повернули низку втрачених прав – Сійярто
Фото: Getty Images

Угорщина просить Україну повернути права своїй національній меншині на Закарпатті, якими вона користувалася до 2015 року.

Джерело: "Укрінформ", який наводить слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярта на спільному з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком брифінгу за підсумками переговорів в Ужгороді

Пряма мова: "Починаючи з 2017 року, приймали такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. В грудні парламент прийняв закон, який це зупинив. Але у нас прохання – може, це і занадто, і ви вважатимете що, я не ввічливий, – але ми просимо повернути угорській меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Ми нічого більше не просимо".

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Деталі: Сійярто заявив, що делегації двох країн зустрілися, щоб відновити добросусідські відносини. За його словами, угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах: зокрема, відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя.

За словами Сійярта, було доручено комісії домовитися про ці питання якомога швидше і розробити пропозиції для міністерств.

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Теми: УгорщинаУкраїнаЗакарпаття
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