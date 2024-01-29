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Венгрия хочет, чтобы ее меньшинству в Украине вернули ряд утраченных прав - Сийярто

Александр ШумилинПонедельник, 29 января 2024, 17:56
Венгрия хочет, чтобы ее меньшинству в Украине вернули ряд утраченных прав - Сийярто
Фото: Getty Images

Венгрия просит Украину вернуть права своему национальному меньшинству на Закарпатье, которыми она пользовалась до 2015 года.

Источник: "Укринформ", который приводит слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на совместном с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком брифинге по итогам переговоров в Ужгороде

Прямая речь: "Начиная с 2017 года, принимали такие законы, которые уменьшали права венгерского нацменьшинства. В декабре парламент принял закон, который это остановил. Но у нас просьба - может, это и слишком, и вы посчитаете что, я не вежлив, - но мы просим вернуть венгерскому меньшинству все те права, которые оно имело до 2015 года. Мы ничего больше не просим".

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Детали: Сийярто заявил, что делегации двух стран встретились. чтобы восстановить добрососедские отношения. По его словам, венгерская сторона сформулировала просьбу в 11 пунктах: в частности, восстановление статуса национальной школы, возможности сдавать аттестат зрелости на венгерском языке и пользоваться венгерским в сфере общественной жизни.

По словам Сийярто, было поручено комиссии договориться об этих вопросах как можно скорее и разработать предложения для министерств.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 января глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры с главой МИД Венгрии показали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне.

Темы: ВенгрияУкраинаЗакарпатье
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