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У Зеленського офіційно заявили, що Залужного не звільнили

Олександр ШумілінПонеділок, 29 січня 2024, 20:05
У Зеленського офіційно заявили, що Залужного не звільнили
Фото: ЗСУ

Президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі УП

Деталі: На запитання, чи звільняв президент Залужного прессекретар відповів: "Точно ні. Президент не звільняв головкома".

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Раніше анонімні Telegram-канали, окремі політики і ЗМІ почали писати про начебто звільнення Залужного

Одне із джерел УП в РНБО повідомило: "Його (Залужного - ред.) викликали і запропонували іншу посаду. Можливо послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає".

Частина співрозмовників, дотичних до Ставки Верховного головнокомандувача, заперечила звільнення Залужного.

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Джерела в ОП, станом на 19:30, також повідомили що це неправда.

Теми: президентОфіс президентаЗалужний
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