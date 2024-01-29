У Зеленського офіційно заявили, що Залужного не звільнили
Понеділок, 29 січня 2024, 20:05
Президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі УП
Деталі: На запитання, чи звільняв президент Залужного прессекретар відповів: "Точно ні. Президент не звільняв головкома".
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Раніше анонімні Telegram-канали, окремі політики і ЗМІ почали писати про начебто звільнення Залужного.
Одне із джерел УП в РНБО повідомило: "Його (Залужного - ред.) викликали і запропонували іншу посаду. Можливо послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає".
Частина співрозмовників, дотичних до Ставки Верховного головнокомандувача, заперечила звільнення Залужного.
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Джерела в ОП, станом на 19:30, також повідомили що це неправда.