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У Зеленского официально заявили, что Залужного не уволили

Александр ШумилинПонедельник, 29 января 2024, 20:05
У Зеленского официально заявили, что Залужного не уволили
Фото: ВСУ

Президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП

Детали: На вопрос, увольнял ли президент Залужного пресс-секретарь ответил: "Точно нет. Президент не увольнял главкома".

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Ранее анонимные Telegram-каналы, отдельные политики и СМИ начали писать о якобы увольнении Залужного.

Один из источников УП в СНБО сообщил: "Его (Залужного - ред.) вызвали и предложили другую должность. Возможно послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет".

Часть собеседников, приближенных к Ставке Верховного главнокомандующего, отрицает увольнение Залужного.

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Источники в ОП, по состоянию на 19:30, также сообщили, что это неправда.

Темы: президентОфис президентаЗалужный
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