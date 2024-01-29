У Зеленского официально заявили, что Залужного не уволили

Президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП

Детали: На вопрос, увольнял ли президент Залужного пресс-секретарь ответил: "Точно нет. Президент не увольнял главкома".

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Ранее анонимные Telegram-каналы, отдельные политики и СМИ начали писать о якобы увольнении Залужного.

Один из источников УП в СНБО сообщил: "Его (Залужного - ред.) вызвали и предложили другую должность. Возможно послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет".

Часть собеседников, приближенных к Ставке Верховного главнокомандующего, отрицает увольнение Залужного.

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Источники в ОП, по состоянию на 19:30, также сообщили, что это неправда.