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На Сумщині росіяни скинули вибухівку з дрона: загинув чоловік

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 січня 2024, 22:55
На Сумщині росіяни скинули вибухівку з дрона: загинув чоловік
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Росіяни скинули вибухівку з дрона на околиці Могриці в Юнаківській громаді, загинув чоловік.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Сьогодні росіяни скинули вибухівку з дрона на околиці Могриці в Юнаківській громаді. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, якому наприкинці лютого виповнилося б 37".

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Деталі: Загалом протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 221 вибух.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Нагадаємо, що раніше 29 січня росіяни здійснили обстріли з мінометів та РСЗВ. Унаслідок чого 3 осіб загинули (одна – по дорозі до лікарні) та одну особу поранено.

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Теми: жертвивійнаСумська область
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