В Сумской области россияне сбросили взрывчатку с дрона: погиб мужчина

Россияне сбросили взрывчатку с дрона на окраине Могрицы в Юнаковской общине, погиб мужчина.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Сегодня россияне сбросили взрывчатку с дрона на окраине Могрицы в Юнаковской общине. В результате обстрела погиб мужчина, которому в конце февраля исполнилось бы 37".

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Детали: Всего за день россияне совершили 46 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 221 взрыв.

Обстрелы были в Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Миропольской, Великописаревской, Шалыгинской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской громадах.

Напомним, что ранее 29 января россияне совершили обстрелы из минометов и РСЗО. В результате чего 3 человека погибли (один – по дороге в больницу) и один человек ранен.