Остін з Столтенбергом обговорили виробництво зброї для України

В понеділок міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом: говорили про критичну необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.

Джерело: Міністерство оборони США

Дослівно: "Кожен відзначив критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для продовження підтримки України, поповнення запасів боєприпасів і обладнання Альянсу та задоволення підвищених вимог оборонних планів, прийнятих на Вільнюському саміті".

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Деталі: Щодо України, вони також підкреслили важливість збереження єдності НАТО та обговорили постійну підтримку Альянсу.

Вони обмінялися думками щодо ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема, висловивши обурення та скорботу через загибель і поранення американських військових у Йорданії.

Остін і Столтенберг підтвердили свою підтримку заявки Швеції на членство в НАТО та сподіваються, що Угорщина завершить процес ратифікації.

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