Остін з Столтенбергом обговорили виробництво зброї для України
В понеділок міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом: говорили про критичну необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.
Джерело: Міністерство оборони США
Дослівно: "Кожен відзначив критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для продовження підтримки України, поповнення запасів боєприпасів і обладнання Альянсу та задоволення підвищених вимог оборонних планів, прийнятих на Вільнюському саміті".
Деталі: Щодо України, вони також підкреслили важливість збереження єдності НАТО та обговорили постійну підтримку Альянсу.
Вони обмінялися думками щодо ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема, висловивши обурення та скорботу через загибель і поранення американських військових у Йорданії.
Остін і Столтенберг підтвердили свою підтримку заявки Швеції на членство в НАТО та сподіваються, що Угорщина завершить процес ратифікації.
Передісторія:
- Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 29 січня, повернувся в Пентагон вперше після екстреного хірургічного втручання на початку року, з лікарні його виписали ще 15 січня.
- Як відомо, Ллойда Остіна виписали з лікарні 15 січня після двох тижнів лікування ускладнень, які виникли після операції через рак простати.
- Після цього він працював з дому – зокрема, очолив 18-те засідання Контактної групи з питань оборони України.
- Минулого тижня лікарі зазначили, що лікування Остіна триває добре, й додаткового хірургічного втручання не планують.
- Раніше у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.