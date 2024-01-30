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Остін з Столтенбергом обговорили виробництво зброї для України

Олена ІвашківВівторок, 30 січня 2024, 02:37
Остін з Столтенбергом обговорили виробництво зброї для України
Єнс Столтенберг, Ллойд Остін, фото Getty Images

В понеділок міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом: говорили про критичну необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для потреб України.

Джерело: Міністерство оборони США

Дослівно: "Кожен відзначив критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для продовження підтримки України, поповнення запасів боєприпасів і обладнання Альянсу та задоволення підвищених вимог оборонних планів, прийнятих на Вільнюському саміті".  

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Деталі: Щодо України, вони також підкреслили важливість збереження єдності НАТО та обговорили постійну підтримку Альянсу.

Вони обмінялися думками щодо ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема, висловивши обурення та скорботу через загибель і поранення американських військових у Йорданії.  

Остін і Столтенберг підтвердили свою підтримку заявки Швеції на членство в НАТО та сподіваються, що Угорщина завершить процес ратифікації. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 29 січня, повернувся в Пентагон вперше після екстреного хірургічного втручання на початку року, з лікарні його виписали ще 15 січня.
  • Як відомо, Ллойда Остіна виписали з лікарні 15 січня після двох тижнів лікування ускладнень, які виникли після операції через рак простати.
  • Після цього він працював з дому – зокрема, очолив 18-те засідання Контактної групи з питань оборони України.
  • Минулого тижня лікарі зазначили, що лікування Остіна триває добре, й додаткового хірургічного втручання не планують.
  • Раніше у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.

Теми: США
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