Остин со Столтенбергом говорили о производстве оружия для Украины
В понедельник министр обороны США Ллойд Остин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом: говорили о критической необходимости быстрого увеличения оборонного производства для нужд Украины.
Источник: Министерство обороны США
Дословно: "Каждый отметил критичность быстрого увеличения оборонного производства для продления поддержки Украины, пополнения запасов боеприпасов и оборудования Альянса и удовлетворения повышенных требований оборонных планов, принятых на Вильнюсском саммите".
Детали: В отношении Украины они также подчеркнули важность сохранения единства НАТО и обсудили постоянную поддержку Альянса.
Они также обменялись мнениями по ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности, выразив возмущение и скорбь из-за гибели и ранения американских военных в Иордании.
Остин и Столтенберг подтвердили свою поддержку заявки Швеции на членство в НАТО и надеются, что Венгрия завершит процесс ратификации.
Предистория:
- Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 29 января, вернулся в Пентагон впервые после экстренного хирургического вмешательства в начале года, из больницы его выписали еще 15 января.
- Как известно, Ллойда Остина выписали из больницы 15 января после двух недель лечения осложнений, возникших после операции из-за рака простаты. После этого он работал из дома – в частности, возглавил 18-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
- На прошлой неделе врачи отметили, что лечение Остина идет хорошо, и дополнительного хирургического вмешательства не планируется.
- Ранее в США возник значительный резонанс вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и топ-чиновники администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.