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Остин со Столтенбергом говорили о производстве оружия для Украины

Алена ИвашкивВторник, 30 января 2024, 02:37
Остин со Столтенбергом говорили о производстве оружия для Украины
Йенс Столтенберг, Ллойд Остин, фото Getty Images

В понедельник министр обороны США Ллойд Остин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом: говорили о критической необходимости быстрого увеличения оборонного производства для нужд Украины.

Источник: Министерство обороны США

Дословно: "Каждый отметил критичность быстрого увеличения оборонного производства для продления поддержки Украины, пополнения запасов боеприпасов и оборудования Альянса и удовлетворения повышенных требований оборонных планов, принятых на Вильнюсском саммите".

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Детали: В отношении Украины они также подчеркнули важность сохранения единства НАТО и обсудили постоянную поддержку Альянса.

Они также обменялись мнениями по ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности, выразив возмущение и скорбь из-за гибели и ранения американских военных в Иордании.

Остин и Столтенберг подтвердили свою поддержку заявки Швеции на членство в НАТО и надеются, что Венгрия завершит процесс ратификации.

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Предистория:

  • Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 29 января, вернулся в Пентагон впервые после экстренного хирургического вмешательства в начале года, из больницы его выписали еще 15 января.
  • Как известно, Ллойда Остина выписали из больницы 15 января после двух недель лечения осложнений, возникших после операции из-за рака простаты. После этого он работал из дома – в частности, возглавил 18-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
  • На прошлой неделе врачи отметили, что лечение Остина идет хорошо, и дополнительного хирургического вмешательства не планируется.
  • Ранее в США возник значительный резонанс вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и топ-чиновники администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.

Темы: США
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