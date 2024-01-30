Остин со Столтенбергом говорили о производстве оружия для Украины

В понедельник министр обороны США Ллойд Остин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом: говорили о критической необходимости быстрого увеличения оборонного производства для нужд Украины.

Источник: Министерство обороны США

Дословно: "Каждый отметил критичность быстрого увеличения оборонного производства для продления поддержки Украины, пополнения запасов боеприпасов и оборудования Альянса и удовлетворения повышенных требований оборонных планов, принятых на Вильнюсском саммите".

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Детали: В отношении Украины они также подчеркнули важность сохранения единства НАТО и обсудили постоянную поддержку Альянса.

Они также обменялись мнениями по ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности, выразив возмущение и скорбь из-за гибели и ранения американских военных в Иордании.

Остин и Столтенберг подтвердили свою поддержку заявки Швеции на членство в НАТО и надеются, что Венгрия завершит процесс ратификации.

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