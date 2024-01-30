Міноборони РФ повідомило про 21 збитий безпілотник

У ніч на 30 січня протиповітряна оборона росіян нібито знищила чи перехопила 21 БПЛА.

Джерело: TACC, Міноборони РФ

Деталі: Безпілотники нібито були перехоплені над окупованим Кримом, Бєлгородською, Брянською, Калузькою та Тульською областями Росії.

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Передісторія: