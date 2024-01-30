Міноборони РФ повідомило про 21 збитий безпілотник
Вівторок, 30 січня 2024, 06:59
У ніч на 30 січня протиповітряна оборона росіян нібито знищила чи перехопила 21 БПЛА.
Джерело: TACC, Міноборони РФ
Деталі: Безпілотники нібито були перехоплені над окупованим Кримом, Бєлгородською, Брянською, Калузькою та Тульською областями Росії.
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Передісторія:
- 30 січня губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз повідомив, що в області збили безпілотник.
- І так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вранці 30 січня, що у Криму працювала ППО.