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Міноборони РФ повідомило про 21 збитий безпілотник

Олена ІвашківВівторок, 30 січня 2024, 06:59
Міноборони РФ повідомило про 21 збитий безпілотник
безпілотник, фото Армія дронів

У ніч на 30 січня протиповітряна оборона росіян нібито знищила чи перехопила 21 БПЛА.

Джерело: TACC, Міноборони РФ

Деталі: Безпілотники нібито були перехоплені над окупованим Кримом, Бєлгородською, Брянською, Калузькою та Тульською областями Росії.

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Передісторія: 

  • 30 січня губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз повідомив, що в області збили безпілотник.
  • І так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вранці 30 січня, що у Криму працювала ППО.

Теми: безпілотники
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