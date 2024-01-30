Минобороны РФ сообщило о 21 сбитом беспилотнике
Вторник, 30 января 2024, 06:59
В ночь на 30 января противовоздушная оборона россиян якобы уничтожила и перехватила 21 БПЛА.
Источник: TACC, Минобороны РФ
Детали: Беспилотники были перехвачены над оккупированным Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями России.
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Предыстория:
- 30 января губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил, что в области был сбит беспилотник.
- И так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил утром 30 января, что в Крыму работала ПВО.