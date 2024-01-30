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Ввечері 29 січня окупанти атакували одразу шістьма "Шахедами" місто на Харківщині: постраждали 2 людини

Олександр ШумілінВівторок, 30 січня 2024, 09:12
Ввечері 29 січня окупанти атакували одразу шістьма Шахедами місто на Харківщині: постраждали 2 людини
Фото Синєгубова

Пізно ввечері 29 січня росіяни атакували 6 безпілотниками "Шахед" місто Зміїв Чугуївського району Харківської області, в результаті чого отримали поранення 2 людини.

Джерело: повідомлення голови військової адміністрації Харківської області Олега Синєгубова

Пряма мова: "Близько 23:25 окупанти застосували мінімум 6 БПЛА Shahed у м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки.                                                                                

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Зазнали поранень чоловіки 52 та 61 року, перший - госпіталізований, стан середній. Другий отримав допомогу на місці".

Передісторія:

  • У ніч на 30 січня росіяни атакували Україну 35-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131", 15 ворожих дронів вдалося знищити.

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Теми: ШахедХарківська область
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