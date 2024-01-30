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Вечером 29 января оккупанты атаковали сразу шестью "Шахедами" город на Харьковщине: пострадали 2 человека

Александр ШумилинВторник, 30 января 2024, 09:12
Вечером 29 января оккупанты атаковали сразу шестью Шахедами город на Харьковщине: пострадали 2 человека
Фото Синегубова

Поздно вечером 29 января россияне атаковали 6 беспилотниками "Шахед" город Змиев Чугуевского района Харьковской области, в результате чего получили ранения 2 человека.

Источник: сообщение главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова

Прямая речь: "Около 23:25 оккупанты применили минимум 6 БПЛА Shahed в г. Змиев Чугуевского района. Повреждено гражданское предприятие и частные жилые дома.                                                                                 

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Получили ранения мужчины 52 и 61 года, первый - госпитализирован, состояние среднее. Второй получил помощь на месте".

Предыстория:

  • В ночь на 30 января россияне атаковали Украину 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", 15 вражеских дронов удалось уничтожить.

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Темы: ШахедХарьковская область
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