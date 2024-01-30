Вечером 29 января оккупанты атаковали сразу шестью "Шахедами" город на Харьковщине: пострадали 2 человека
Вторник, 30 января 2024, 09:12
Поздно вечером 29 января россияне атаковали 6 беспилотниками "Шахед" город Змиев Чугуевского района Харьковской области, в результате чего получили ранения 2 человека.
Источник: сообщение главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова
Прямая речь: "Около 23:25 оккупанты применили минимум 6 БПЛА Shahed в г. Змиев Чугуевского района. Повреждено гражданское предприятие и частные жилые дома.
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Получили ранения мужчины 52 и 61 года, первый - госпитализирован, состояние среднее. Второй получил помощь на месте".
Предыстория:
- В ночь на 30 января россияне атаковали Украину 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", 15 вражеских дронов удалось уничтожить.
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