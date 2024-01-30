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Росію позбавили "золота" Олімпіади-2022

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 січня 2024, 11:49
Росію позбавили золота Олімпіади-2022
Володимир Путін, КАМІЛА ВАЛІЄВА. ФОТО GETTY IMAGES

Олімпійську збірну Росії офіційно позбавили золотих нагород Олімпійських ігор-2022 у командному турнірі з фігурного катання після дискваліфікації на чотири роки російської фігуристки Каміли Валієвої через допінг-справу.

Джерело: "Суспільне спорт"

Деталі: Відповідне рішення затвердив Міжнародний союз ковзанярів, врахувавши рішення CAS щодо дискваліфікації Валієвої.

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У вердикті ISU вказано, що результати Валієвої у командному турнірі з фігурного катання (коротка та довільна програма) анульовані. Таким чином, збірна ОКР втратила перше місце, новими олімпійськими чемпіонами стали Сполучені Штати.

Повідомляється, що водночас Олімпійський комітет РФ все ж здобуде медаль у командному турнірі.

Таким чином, з двома анульованими результатами Валієвої збірна Олімпійського комітету Росії перемістилася на третє місце, випередивши на одне очко Канаду.

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Також ISU затвердила й інші санкції проти Валієвої, позбавивши її всіх нагород через дискваліфікацію CAS. Зокрема "золота" чемпіонату Європи-2021, новою переможницею стала інша росіянка Анна Щербакова.

Що було раніше: Перед цим Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву на чотири роки через допінг-справу і позбавив усіх медалей починаючи з 25 грудня 2021 року.

Теми: спортРосія
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