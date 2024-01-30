Россию лишили "золота" Олимпиады-2022

Олимпийскую сборную России официально лишили золотых наград Олимпийских игр-2022 в командном турнире по фигурному катанию после дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой из-за допингового дела.

Источник: "Суспільне спорт"

Детали: Соответствующее решение утвердил Международный союз конькобежцев, учитывая решение CAS по дисквалификации Валиевой.

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В вердикте ISU указано, что результаты Валиевой в командном турнире по фигурному катанию (короткая и произвольная программа) аннулированы. Таким образом, сборная ОКР потеряла первое место, новыми олимпийскими чемпионами стали Соединенные Штаты.

Сообщается, что в то же время Олимпийский комитет РФ все же получит медаль в командном турнире.

Таким образом, с двумя аннулированными результатами Валиевой сборная Олимпийского комитета России переместилась на третье место, опередив на одно очко Канаду.

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Также ISU утвердила и другие санкции против Валиевой, лишив ее всех наград из-за дисквалификации CAS. В частности "золота" чемпионата Европы-2021, новой победительницей стала друСпортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за допингового дела и лишил всех медалей начиная с 25 декабря 2021 года.гая россиянка Анна Щербакова.

Что предшествовало: Перед этим Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за допингового дела и лишил всех медалей начиная с 25 декабря 2021 года.