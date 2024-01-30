Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Оголосили вирок настоятелю храму УПЦ МП, який вихваляв терористів Ґіві та Моторолу

Валентина РоманенкоВівторок, 30 січня 2024, 13:07
Оголосили вирок настоятелю храму УПЦ МП, який вихваляв терористів Ґіві та Моторолу
ФОТО, НАДАНЕ УП ДЖЕРЕЛОМ

Реальний термін ув’язнення за вихваляння терористів отримав настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ МП.

Джерело: СБУ, Вінницька обласна прокуратура, УП

Деталі: Згідно з обставинами справи, йдеться про Дмитра Тіхова 1970 р.н., про викриття якого "Українська правда" повідомляла в листопаді 2023 року.

Реклама:

За даними слідства, на сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію РФ "громадянською війною" в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Ґіві та Моторолу.

Також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.

Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій.

ВІДЕО ДНЯ

Для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.

Крім того клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.

Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України, нагадує спецслужба.

Вказано, що експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі, зазначає СБУ.

У прокуратурі ж зазначають, що в суді обвинувачений свою вину визнав, але не розкаявся.

Наразі вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений.

Теми: УПЦ МПСБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

УПЦ МП
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
СБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв'язкового" з УПЦ МП
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру
Останні новини
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
20:12
У короля Британії виявили рак
20:05
Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвестгарантії для України: допоможуть залучити пів мільярда євро
Усі новини...
Реклама: