Оголосили вирок настоятелю храму УПЦ МП, який вихваляв терористів Ґіві та Моторолу

Реальний термін ув’язнення за вихваляння терористів отримав настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ МП.

Джерело: СБУ, Вінницька обласна прокуратура, УП

Деталі: Згідно з обставинами справи, йдеться про Дмитра Тіхова 1970 р.н., про викриття якого "Українська правда" повідомляла в листопаді 2023 року.

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За даними слідства, на сторінках власного Телеграм-каналу він називав збройну агресію РФ "громадянською війною" в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Ґіві та Моторолу.

Також фігурант репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.

Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій.

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Для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.

Крім того клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.

Співробітники СБУ розшукали і затримали зловмисника після того як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України, нагадує спецслужба.

Вказано, що експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

З урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі, зазначає СБУ.

У прокуратурі ж зазначають, що в суді обвинувачений свою вину визнав, але не розкаявся.

Наразі вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений.