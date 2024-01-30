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Объявили приговор настоятелю храма УПЦ МП, восхвалявшему террористов Гиви и Моторолу

Валентина РоманенкоВторник, 30 января 2024, 13:07
Объявили приговор настоятелю храма УПЦ МП, восхвалявшему террористов Гиви и Моторолу
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Реальный срок заключения за восхваление террористов получил настоятель одного из храмов Винницкой епархии УПЦ МП.

Источник: СБУ, Винницкая областная прокуратура, УП

Детали: Согласно обстоятельствам дела, речь идет о Дмитрии Тихове 1970 г.р., о разоблачении которого "Украинская правда" сообщала в ноябре 2023 года.

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По данным следствия, на страницах собственного Телеграмм-канала он называл вооруженную агрессию РФ "гражданской войной" в Украине и восхвалял террористов Захарченко, Гиви и Моторолу.

Также фигурант репостил публикации и комментарии пресс-службы РПЦ, где оправдывали захват части территории нашего государства и героизировали российских оккупантов.

Вместе с этим клирик регулярно распространял авторские комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства верующих разных конфессий.

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Для маскировки преступных действий протоиерей писал в соцсетях под вымышленным псевдонимом.

Кроме того клирик распространял прокремлевские нарративы во время проповедей и личного общения с представителями религиозной общины.

Сотрудники СБУ разыскали и задержали злоумышленника после того как он пытался скрываться от правосудия по разным адресам в нескольких областях Украины, напоминает спецслужба.

Указано, что экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств суд признал задержанного виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

С учетом полного сотрудничества со следствием, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, указывает СБУ.

В прокуратуре же отмечают, что в суде обвиняемый свою вину признал, но не раскаялся.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Темы: УПЦ МПСБУвойна
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