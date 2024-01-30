Авіація РФ вдарила по "Пункту незламності" у Бериславському районі Херсонщини
Вівторок, 30 січня 2024, 15:21
В обід 30 січня авіація російських загарбників атакувала два населені пункти Бериславському району Херсонської області, поцілила по будинку "Пункту незламності".
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Дослівно: "В обід під вогнем опинилися два населені пункти Бериславського району".
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Деталі: Повідомляється, удари прийшлися по житлових будинках, а також по будівлі "Пункту незламності".
За даними ОВА, ніхто з місцевих жителів не постраждав.