Авіація РФ вдарила по "Пункту незламності" у Бериславському районі Херсонщини

В обід 30 січня авіація російських загарбників атакувала два населені пункти Бериславському району Херсонської області, поцілила по будинку "Пункту незламності".

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно: "В обід під вогнем опинилися два населені пункти Бериславського району".

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Деталі: Повідомляється, удари прийшлися по житлових будинках, а також по будівлі "Пункту незламності".

За даними ОВА, ніхто з місцевих жителів не постраждав.