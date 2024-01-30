Авиация РФ ударила по "Пункту несокрушимости" в Бериславском районе Херсонщины
Вторник, 30 января 2024, 15:21
В обед 30 января авиация российских захватчиков атаковала два населенных пункта Бериславского района Херсонской области, попала по зданию "Пункта несокрушимости".
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно: "В обед под огнем оказались два населенных пункта Бериславского района".
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Детали: Сообщается, удары пришлись по жилым домам, а также по зданию "Пункта несокрушимости".
По данным ОВА, никто из местных жителей не пострадал.