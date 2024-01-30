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За сутки на Таврийском направлении враг 5 раз сбрасывал боеприпасы с отравляющим веществом

Валентина РоманенкоВторник, 30 января 2024, 16:20
За сутки на Таврийском направлении враг 5 раз сбрасывал боеприпасы с отравляющим веществом
иллюстративное фото: Depositphotos

На Таврийском направлении за сутки 29 января российские оккупанты пять раз применили боеприпасы с ядовитыми веществами, вероятно, гранаты с хлорпикрином.

Источник: спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления полковник Александр Штупун в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Также враг продолжает нарушать обычаи ведения войны и применять боеприпасы с ядовитыми веществами, то есть химического происхождения. Вчера было зафиксировано пять таких сбросов. Это, вероятно, гранаты К-51 с хлорпикрином. Но каждый такой случай исследуется отдельно. Делаются соответствующие анализы, и потом это подается в международные институты".

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Детали: По словам Штупуна, не желательно, чтобы этот газ проникал в блиндаж, например, но офицер добавил, что от хлорпикрина спасает обычный противогаз.

Что предшествовало: Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудик объяснял, что Россия увеличивает использование боеприпасов с химическими веществами и применяет новый вид гранат.

Темы: война
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