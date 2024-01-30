ЗСУ вразили радіолокаційну станцію окупантів у Криму – Стратком
Вівторок, 30 січня 2024, 16:21
Збройні сили вранці 30 січня успішно вразили радіолокаційну станцію російських окупантів у Криму.
Джерело: Стратком ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму".
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Що було раніше: У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрозділи ракетних військ завдали ударів по станції радіоелектронної боротьби окупантів, не вказуючи локацію.