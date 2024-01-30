Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ вразили радіолокаційну станцію окупантів у Криму – Стратком

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 січня 2024, 16:21
ЗСУ вразили радіолокаційну станцію окупантів у Криму – Стратком
ілюстративне фото Getty Images

Збройні сили вранці 30 січня успішно вразили радіолокаційну станцію російських окупантів у Криму.

Джерело: Стратком ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму".

Реклама:

Що було раніше: У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрозділи ракетних військ завдали ударів по станції радіоелектронної боротьби окупантів, не вказуючи локацію.

Теми: КримокупаціязброяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Медведєв заявив, що Росія розмістить на Курилах нові види озброєнь, бо їй "начхати"
Снайпери ССО знищили російських розвідників
У Білорусь 4-ма літаками доставили військовий вантаж з Китаю – спостерігачі 
Розвідка Британії розповіла про нові випадки, коли РФ бомбила свої міста
Останні новини
21:30
Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
21:25
Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
Усі новини...
Реклама: