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ВСУ поразили радиолокационную станцию оккупантов в Крыму - Стратком

Станислав ПогориловВторник, 30 января 2024, 16:21
ВСУ поразили радиолокационную станцию оккупантов в Крыму - Стратком
Иллюстративное фото Getty Images

Вооруженные силы утром 30 января успешно поразили радиолокационную станцию российских оккупантов в Крыму.

Источник: Стратком ВСУ в Telegram

Дословно: "Утром 30 января Вооруженные силы Украины успешно поразили радиолокационную станцию ПВО вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму".

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Что предшествовало: В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что подразделения ракетных войск нанесли удары по станции радиоэлектронной борьбы оккупантов, не указывая локацию.

Темы: КрымоккупацияоружиеВооруженные силы
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