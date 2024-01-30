ВСУ поразили радиолокационную станцию оккупантов в Крыму - Стратком
Вторник, 30 января 2024, 16:21
Вооруженные силы утром 30 января успешно поразили радиолокационную станцию российских оккупантов в Крыму.
Источник: Стратком ВСУ в Telegram
Дословно: "Утром 30 января Вооруженные силы Украины успешно поразили радиолокационную станцию ПВО вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму".
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Что предшествовало: В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что подразделения ракетных войск нанесли удары по станции радиоэлектронной борьбы оккупантов, не указывая локацию.