Росіяни з безпілотника скинули вибухівку на Берислав, один загиблий – ОВА

Російські загарбники вдень 30 січня з безпілотника атакували місто Берислав Херсонської Херсонської області, внаслідок чого загинув місцевий житель.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно: "Внаслідок скидання вибухівки смертельні поранення отримав місцевий житель. Загиблому було 35 років".

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Деталі: Також повідомляється, що через російський артилерійський удар по селу Токарівка була поранена 47-річна місцева жителька. У неї вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини та ноги. Її доставили до лікарні.

Що було раніше: В обід 30 січня авіація російських загарбників атакувала два населені пункти Бериславському району Херсонської області, поцілила по будинку "Пункту незламності".